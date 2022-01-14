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НБУ выпустит коллекционные наборы памятных банкнот к 30-летию независимости Украины
12:58 14.01.2022 |
Национальный банк 17 января выпустит коллекционные наборы памятных банкнот к 30-летию независимости Украины в кляссерах тиражом 2 000 штук и конвертах тиражом 3 000 штук.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.
Отмечается, что выпуск этих наборов завершает серию памятных банкнот, посвященную 30-летию независимости Украины.
В наборы входит по шесть памятных банкнот 2021 выпуска с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко, которые повторяют дизайн, соответствуют размерам и содержат все элементы защиты банкнот номиналами: 20 гривен образца 2018 года; 50 гривен образца 2019; 100 гривен образца 2014; 200 гривен образца 2019; 500 гривен образца 2015 и 1 000 гривен образца 2019 года.
Дополнительно на лицевой стороне каждой банкноты на месте водяного знака размещена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.
Цена коллекционного набора в конверте - 1 956 гривен, в кляссере - 2 511 гривен.
Коллекционные наборы после 17 января будут реализовываться банками-дистрибьюторами: Ощадбанком, Укргазбанком, Радабанком и ТАСкомбанком.
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