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Справочный курс гривны 12 января понижен на 19,14 коп до 27,6906 грн/$1
12:31 14.01.2022 |
Национальный банк 14 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 21.2 коп. до 27.9412 UAH/USD.
|Показатель
|13.01.2022
|14.01.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7292
|27.9412
|0.765
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