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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 13.01.2022

10:08 14.01.2022 |

Финансы

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

% годовых

дата

UONIA
13.12.20218.1473
14.12.20218.1125
15.12.20218.1660
16.12.20218.1514
17.12.20218.1225
20.12.20218.1150
21.12.20218.0000
22.12.20218.1912
23.12.20218.0870
24.12.20218.0438
28.12.20218.0750
29.12.20218.0667
30.12.20218.0000
31.12.20218.0000
04.01.20228.0127
05.01.20228.0140
06.01.20228.0078
10.01.20228.0000
11.01.20228.0247
12.01.20228.0415
13.01.20228.0424

Данные НБУ

В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
 

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