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Золото дорожает 14 января на ослаблении доллара
08:05 14.01.2022 |
Цена золота в пятницу утром растет за счёт снижения курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 0,27%, или на 4,8 доллара, до 1826,2 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,26%, до 23,223 доллара за унцию.
Росту цена на драгоценный металл в пятницу способствует курс доллара, снижающийся по отношению к ряду других мировых валют, таких как евро и иена. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,11%, до 94,68 пункта.
Более дешевый доллар делает золото более привлекательным и доступным для покупки инвесторов с другими валютами.
Снижению курса американской валюты способствовали данные рынка труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за первую неделю года неожиданно выросло на 23 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 230 тысяч. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение индикатора.
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