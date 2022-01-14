Доллар дешевеет к евро и иене на торгах 14 января

Курс доллара в пятницу днем снижается по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии выхода ряда макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 EET курс евро к доллару растёт до 1,1458 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1453 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 113,88 иены за доллар со 114,17 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) остается на уровне предыдущего закрытия в 94,79 пункта.

В пятницу внимание валютных инвесторов сосредоточено на предстоящий статданных. "Если данные по розничным продажам в пятницу будут сдержанными, это может дать повод для дальнейшей коррекции доллара", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ING.

Аналитики полагают, что объем розничных продаж в США в декабре не изменится по сравнению с ноябрем. Кроме того, позднее в пятницу будут обнародованы данные предварительной оценки индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель снизился до 70 пунктов в январе с 70,6 пункта в декабре.