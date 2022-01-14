Воинственная риторика РФ обвалила котировки еврооблигаций Украины

Очередные воинственные заявления представителей России привели к падению котировок еврооблигаций Украины в четверг на 2-4,7% (в зависимости от срока погашения), в результате чего ставки к погашению почти всех бумаг превысили 10% годовых.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, цена наиболее "коротких" бумаг с погашением в этом году потеряла 2%, вследствие чего ставка по ним подскочила с 10,6% до 14,25%.

Еврооблигации с погашением в 2023 году снизились в цене на 2,9%, что привело к росту доходности примерно с 10% до 12,2%. В результате теперь ставки этих долларовых бумаг выше, чем аналогичным по срокам гривневых облигаций внутреннего госзайма.

Падение цен еврооблигаций с погашением в 2024-2025 гг. на 3,4-4,1% привело к росту их доходности почти на 2 процентных пункта – примерно до 11,8% и 11,1% соответственно.

Ставки по бумагам с погашением в 2026-2027 гг., подешевевшим в четверг примерно на 4%, также пробили уровень 10% и теперь составляют около 10,7% и 10,2%.

Лишь самые "длинные" еврооблигации с погашением в 2032 году хоть и потеряли в цене больше других – почти 4,7%, но все же сохранили доходность к погашению чуть ниже 10% годовых, подчеркнув ярко выраженную инверсию кривой доходности (когда ставки по "коротким" бумагам выше, чем по "длинным").

Помимо этого, почти на 7% подешевели в четверг и ВВП-варранты: теперь их цена составляет около 80,3% от номинала – так дешево они не стоили с лета 2019 года.