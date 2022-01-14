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Справочный курс гривны 12 января понижен на 19,14 коп до 27,6906 грн/$1
12:26 13.01.2022 |
Национальный банк 13 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.86 коп. до 27.7292 UAH/USD.
|Показатель
|12.01.2022
|13.01.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6906
|27.7292
|0.139
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