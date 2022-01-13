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Китай запретил конкурентов цифрового юаня в Олимпийской деревне
Китай ограничил оплату с помощью платежных систем Alipay и WeChat в Олимпийской деревне, где проходит тестирование цифрового юаня (e-CNY). Об этом сообщает Bloomberg.
По данным СМИ, все посетители Олимпийских игр в Пекине могут загрузить пилотную версию мобильного кошелька для использования цифрового юаня, получить физическую карту или конвертировать e-CNY с помощью терминалов самообслуживания.
Спортсменам и тренерам якобы выдадут специальные браслеты с функцией электронного кошелька для оплаты товаров и услуг. Круглосуточные магазины и другие торговые точки уже оснащены функцией приема таких платежей.
По словам менеджера операционной группы Олимпийских игр Цюя Сунмина, единственными способами оплаты в Олимпийской деревне будут наличные деньги, цифровой юань и карты Visa, которая выступает спонсором мероприятия.
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