Китай запретил конкурентов цифрового юаня в Олимпийской деревне

Китай ограничил оплату с помощью платежных систем Alipay и WeChat в Олимпийской деревне, где проходит тестирование цифрового юаня (e-CNY). Об этом сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, все посетители Олимпийских игр в Пекине могут загрузить пилотную версию мобильного кошелька для использования цифрового юаня, получить физическую карту или конвертировать e-CNY с помощью терминалов самообслуживания.

Спортсменам и тренерам якобы выдадут специальные браслеты с функцией электронного кошелька для оплаты товаров и услуг. Круглосуточные магазины и другие торговые точки уже оснащены функцией приема таких платежей.

По словам менеджера операционной группы Олимпийских игр Цюя Сунмина, единственными способами оплаты в Олимпийской деревне будут наличные деньги, цифровой юань и карты Visa, которая выступает спонсором мероприятия.