Стоимость золота снижается 13 января на росте доходности гособлигаций США

Стоимость золота в четверг утром немного снижается под давлением роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,05%, или на 0,85 доллара, до 1826,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,09%, до 23,227 доллара за унцию.

Снижению стоимости драгоценного металла способствует увеличение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries выросла до 1,754% с уровня предыдущего закрытия в 1,725%.

Кроме того, инвесторы следят за сигналами Федеральной резервной системы США об ужесточении монетарной политики и повышении базовой процентной ставки.

"Золото может остаться на уровне выше 1800 долларов за унцию, поскольку доходность казначейских облигаций вряд ли значительно вырастет до тех пор, пока рынки не станут более уверенными в процессе ужесточения политики ФРС, что произойдет только после нескольких заседаний", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.