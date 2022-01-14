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Курс доллара 13 января усиливает снижение
12:39 13.01.2022 |
Курс доллара в четверг днем уже заметно снижается по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы оценивают данные о высокой инфляции в США и ожидают данных о безработице, не торопясь вкладывать в американскую валюту, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 12.08 EET курс евро к доллару растёт до 1,1475 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1442 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 114,47 иены за доллар со 114,63 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,13%, до 94,79 пункта. Утром в обеих парах наблюдалась слабонегативная для доллара динамика.
По словам аналитиков MUFG, которые приводит газета Wall Street Journal, инвесторам могут понадобиться доказательства более сильного экономического роста в США, чтобы снова начать покупать доллар.
Пока же данные говорят скорее о некоторых затруднениях в экономическом развитии Штатов. Так, накануне подтвердились ожидания дальнейшего увеличения темпов роста потребительские цен в стране - по итогам прошлого года инфляция составила 7% после 6,8% годовых месяцем ранее, тем самым еще больше приблизившись к максимуму с июня 1982 года, когда инфляция составляла 7,2%. Инфляция за декабрь составила 0,5%, в то время как ожидалась на уровне 0,4%.
Теперь трейдеры ожидают сегодняшней публикации данных о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за первую неделю года. Аналитики полагают, что показатель сократился на 7 тысяч по сравнению с показателем последней недели прошлого года - до 200 тысяч.
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