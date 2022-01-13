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Удорожание доллара на межбанке 12 января объясняется ростом спроса на валюту со стороны иностранных компаний и нерезидентов
23:07 12.01.2022 |
Рост котировок не смог остановить НБУ. Вероятно, тренд сохранится и на торгах завтра, а "бакс" может перейти черту в 27,8 грн/$.
Официальный курс доллара на четверг, 13 января, установлен Нацбанком на уровне 27,7 грн/$, что на 20 копеек выше показателей среды.
Еще больше подорожал евро - на целых 30 копеек. Теперь единая европейская валюта стоит 31,47 грн/€.
Курс на межбанке
Торги межбанка в среду, 12 января, открывались котировками в рамках 27,65-27,7 грн/$, а первая сделка в терминале Bloomberg прошла по курсу 27,688 грн/$. Рынок с самого утра был настроен на рост котировок, объясняет директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.
"Впрочем, вплоть до полудня активные торги шли в очень узком коридоре 27,68-27,7 грн/$. Спрос на рынке оставался довольно высоким, но предложения было достаточно, чтобы удержать курс в указанном диапазоне", - при этом отметила казначей.
Однако незадолго до обеда активность покупателей существенно возросла, спровоцировав рост котировок. В итоге возникший дисбаланс вышел смягчать НБУ.
"Регулятор продал порядка $50 млн и ушел с торгов. Но спрос продолжал существенно преобладать над предложением и во второй половине дня, что вынудило Национальный банк повторно выйти на сессию с крупным ордером на продажу долларов по 27,73 грн/$. Однако до 15 часов рынок справлялся с повышенным спросом без регулятора", - рассказывает Золотько.
Она обращает внимание, что котировки достигли защитного уровня НБУ лишь в последние полчаса сессии с расчетами TOM (с поставкой валюты на следующий рабочий день).
В общей сложности регулятор продал в среду порядка $100 млн, чтобы смягчить резко возникший дисбаланс. Глубину дисбаланса иллюстрирует сильно возросший объем торгов - в общей сложности в Bloomberg 12 января заключили сделок на $295 млн. Это почти вдвое больше, чем в понедельник.
Закрывались торги четверга в рамках 27,73-27,75 грн/$.
Согласно объяснениям Золотько, одним из источников повышенного спроса на валюту в последние дни являются ее покупки иностранными компаниями под репатриацию дивидендов. Также это делают нерезиденты, ОВГЗ-портфель которых продолжает сокращаться - с начала недели он уменьшился на 1,3 млрд грн.
"Девальвационный тренд с высокой вероятностью будет оставаться актуальным и на торгах в четверг", - прогнозирует банкир.
По оценкам Золотько, завтрашние торги на межбанке пройдут в рамках 27,67-27,87 грн/$.
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