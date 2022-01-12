Курс евро перешел 12 января к снижению на статистике по еврозоне

Курс евро перешел к снижению по отношению к доллару после публикации статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 EET курс евро к доллару снижался до 1,1359 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1364 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 115,44 иены за доллар со 115,28 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 95,66 пункта.

Европейская валюта дешевеет к американской после публикации статистики по еврозоне. Так, объем промышленного производства в еврозоне в ноябре снизился на 1,5% в годовом выражении, а в месячном вырос на 2,3%. Аналитики полагали, что показатель в годовом выражении вырос на 0,6%, а в месячном — на 0,5%.

Одним из главных событий этой недели для инвесторов станут данные по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики полагают, что потребительские цены в США в декабре выросли на 7% в годовом выражении после роста на 6,8% месяцем ранее. Показатель может стать максимальным с июня 1982 года.