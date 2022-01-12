Финансовые новости
- |
- 12.01.22
- |
- 19:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мнение: влияние интернет-шатдауна в Казахстане на цену биткоина преувеличено
08:30 12.01.2022 |
Падение биткоина с 5 по 7 января ошибочно связывают с прекращением работы майнинговых ферм в Казахстане из-за отключения интернета. Такого мнения придерживаются аналитики Arcane Research.
«Из-за протестов в этой стране хешрейт биткоина падал на 12%, но было бы неправильно только в этом видеть причину падения цены к минимумам с сентября прошлого года. В те дни были и другие медвежьи новости», - отметили эксперты.
Аналитики напомнили, что вечером 5 января ФРС представила протоколы к последнему заседанию с более четкими сигналами ужесточения монетарной политики.
В комитете не исключили сокращение объема активов на балансе почти сразу после первого повышения ключевой ставки. При этом темпы будут быстрее, чем в октябре 2017 года, когда регулятор также сворачивал программу количественного смягчения.
Биткоин рухнул на 4,5% в течение первого часа после публикации протокола, тогда как индекс S&P 500 просел на 1%. Отметив подобную динамику, в Arcane Research объяснили, что именно новости от ФРС, а не шатдаун в Казахстане, повлекли за собой резкое снижение рынка криптовалют.
Эксперты подчеркнули, что в течение последних месяцев возросла корреляция биткоина с рынком акций, что наиболее наглядно проявлялось в моменты сигналов ужесточения денежно-кредитной политики.
Реакцию рынка на отключение интернета в Казахстане аналитики назвали «простым совпадением».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Адвокаты Порошенко требуют назначить судебное заседание по меры пресечения в день возвращения своего подзащитного в Киев
ТОП-НОВОСТИ
|Правительство вводит госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко
|Алексей Дорошенко: Украинцы увидят продуктовые карты не раньше чем через год
|ВБ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2022г до 3,2%
|Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 12.01.22
|Курс евро перешел 12 января к снижению на статистике по еврозоне
|Справочный курс гривны 12 января понижен на 19,14 коп до 27,6906 грн/$1
|Фондовые биржи АТР закрыли торги 12 января уверенным ростом
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 11.01.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.01.22
Это интересно
|Airbus опережает Boeing по числу поставленных заказчикам самолетов
|Volvo не избавится от седанов и универсалов
|В 2021 году криптомошенники похитили рекордные 14 миллиардов долларов
|ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с 1000 гривен
|Sony показала семиместный кроссовер, который может пойти в серию
|В 2021 финансовом году глава Apple Тим Кук заработал почти 100 млн долларов - это на 570% больше, чем годом ранее
|Контрабанда 14 кг золота украинским дипломатом в Польше: суд раскрыл детали дела