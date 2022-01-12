Мнение: влияние интернет-шатдауна в Казахстане на цену биткоина преувеличено

Падение биткоина с 5 по 7 января ошибочно связывают с прекращением работы майнинговых ферм в Казахстане из-за отключения интернета. Такого мнения придерживаются аналитики Arcane Research.

«Из-за протестов в этой стране хешрейт биткоина падал на 12%, но было бы неправильно только в этом видеть причину падения цены к минимумам с сентября прошлого года. В те дни были и другие медвежьи новости», - отметили эксперты.

Аналитики напомнили, что вечером 5 января ФРС представила протоколы к последнему заседанию с более четкими сигналами ужесточения монетарной политики.

В комитете не исключили сокращение объема активов на балансе почти сразу после первого повышения ключевой ставки. При этом темпы будут быстрее, чем в октябре 2017 года, когда регулятор также сворачивал программу количественного смягчения.

Биткоин рухнул на 4,5% в течение первого часа после публикации протокола, тогда как индекс S&P 500 просел на 1%. Отметив подобную динамику, в Arcane Research объяснили, что именно новости от ФРС, а не шатдаун в Казахстане, повлекли за собой резкое снижение рынка криптовалют.

Эксперты подчеркнули, что в течение последних месяцев возросла корреляция биткоина с рынком акций, что наиболее наглядно проявлялось в моменты сигналов ужесточения денежно-кредитной политики.

Реакцию рынка на отключение интернета в Казахстане аналитики назвали «простым совпадением».



