Золото слабо дорожает 12 января на снижении доходности гособлигаций США

Цена золота в среду утром символически растет на фоне снижения доходности гособлигаций США после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.25 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,06%, или на 1,1 доллара, до 1819,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,04%, до 22,802 доллара за унцию.

Некоторому росту цены на драгоценный металл способствует снижение доходности десятилетних US Treasuries: она опустилась до 1,732% с уровня предыдущего закрытия в 1,746%.

"Доходность казначейских облигаций США немного снизилась во вторник после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк, вероятно, начнет нормализовать политику в этом году", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.

Глава ФРС допустил постепенное повышение базовой процентной ставки, если инфляция в стране будет держаться на уровне выше прогнозируемого.