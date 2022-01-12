Доллар 12 января дешевеет к евро и дорожает к иене

Доллар в среду утром торгуется без единой динамики к другим мировым валютам после выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.11 EET курс евро к доллару рос до 1,1374 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1364 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 115,36 иены за доллар со 115,28 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 95,56 пункта.

Валютные инвесторы оценивают выступление Пауэлла, который допустил постепенное повышение базовой процентной ставки, если инфляция в стране будет держаться на уровне выше прогнозируемого.

В среду внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции в США. Аналитики полагают, что потребительские цены в США в декабре выросли на 7% в годовом выражении после роста на 6,8% месяцем ранее. Показатель может стать максимальным с июня 1982 года.

Кроме того, позднее в среду будет опубликована статистика по состоянию бюджета страны. Как полагают эксперты, в декабре дефицит госбюджета упал до 25 миллиардов долларов со 191 миллиардов в ноябре.