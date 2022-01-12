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Нацбанку 11 декабря пришлось спасать гривну от резкого падения
23:22 11.01.2022 |
Однако в среду тренд на рост долларовых котировок может только набрать оборотов. Экспортеры и спекулянты разгоняют рынок.
Официальный курс доллара на среду, 12 января, установлен Нацбанком на уровне 27,5 грн/$, что на копейку выше показателей вторника.
Евро подорожал на 6 копеек и теперь стоит 31,17 грн/€.
Курс на межбанке
Во вторник, 11 января, торги на межбанке стартовали котировками 27,48-27,5 грн/$, что чуть ниже уровней закрытия сессия в понедельник.
Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, всю первую половину дня активность на рынке была относительно невысокой, а сценарий торгов в целом повторял вчерашнюю сессию.
"Когда котировки уходили в зону 27,48-27,5 грн/$, спрос на иностранную валюту немного возрастал, провоцируя рост курс доллара. Но как только он приближался к отметке 27,52 грн/$, вырастала активность продавцов, вызывая снижение котировок", - объяснила нам казначей.
Однако после обеда ситуация резко поменялась. Тогда на рынок вышли несколько крупных покупателей и существующего объема предложения оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить возросший спрос на валюту.
В итоге котировки начали быстро расти, к 14:30 достигли коридора 27,56-27,58 грн/$, а еще спустя полчаса поднялись до отметок 27,6-27,62 грн/$.
Впрочем, затем на существенный дисбаланс на рынке отреагировал Нацбанк. Регулятор вышел на торги с продажей доллара по 27,61 грн/$.
"В общей сложности НБУ продал по единому курсу порядка $35 млн. При этом вплоть до завершения торгов с расчетами TOD (день в день) котировки не поднимались выше защитного уровня НБУ. Однако в ходе сессии с расчетами TOM (с поставкой валюты на следующий торговый день) на очень небольшом объеме выросли до коридора 27,65-27,67 грн/Вместе с тем банкир подчеркнула, что во вторник на рынке закрепился уверенный тренд на рост котировок. С учетом преимущественно девальвационных настроений, это дает основания прогнозировать ослабление гривны в ходе завтрашней сессии.
"Экспортеры не будут спешить продавать валютную выручку, рассчитывая на более высокие показатели курса, покупатели, напротив, будут торопиться с покупками. Поддержку восходящему тренду окажут и спекулятивно настроенные участники рынка", - аргументирует казначей.
По оценкам Золотько, в среду торги на межбанке пройдут в рамках 27,56-27,76 грн/$.
quot;, - рассказала о ходе торгов представитель Юнекс Банка.
Суммарно в терминале Bloomberg во вторник было проведено сделок на $208 млн, что хоть и существенно выше объема понедельника, но в целом не превышает среднедневных показателей.
"Источником дополнительного спроса сегодня выступали импортеры, иностранные компании, продолжающие покупку валюты под репатриацию полученной прибыли, а также нерезиденты-держатели ОВГЗ", - указала Золотько.
При этом она обратила внимание, что на сегодняшнем аукционе Минфина по продаже ОВГЗ удалось привлечь около 3,9 млрд грн. Это относительно небольшие объемы в сравнении с последними аукционами 2021 года.
Большего объема продажи не удалось достичь даже несмотря на очередное повышение ставок доходности по ОВГЗ.
"При этом сколько-нибудь ощутимого спроса со стороны иностранных инвесторов сегодня не наблюдалось", - констатировала Золотько.
Казначей добавила, что в среду Минфину предстоит выплатить держателям ОВГЗ 224 млн грн процентных платежей. Но в то же время объяснила, что эта сумма слишком незначительна и не может повлиять на ход торгов на межбанке в среду.
Вместе с тем банкир подчеркнула, что во вторник на рынке закрепился уверенный тренд на рост котировок. С учетом преимущественно девальвационных настроений, это дает основания прогнозировать ослабление гривны в ходе завтрашней сессии.
"Экспортеры не будут спешить продавать валютную выручку, рассчитывая на более высокие показатели курса, покупатели, напротив, будут торопиться с покупками. Поддержку восходящему тренду окажут и спекулятивно настроенные участники рынка", - аргументирует казначей.
По оценкам Золотько, в среду торги на межбанке пройдут в рамках 27,56-27,76 грн/$.
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