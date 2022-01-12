Министерство финансов на первых в 2022 году аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) подняло ставку бумаг с погашением через 105 дней до 10,95%, тогда как в конце прошлого года 56-дневные бумаги размещались под 10,5%, а 154-дневные – под 10,8% годовых.

Как сообщается на сайте Минфина, он также согласился на повышение ставки давух- и трехлетних ОВГЗ на 5 базисных пунктов (б. п.) – до 12,95% годовых, а четырехлетних – на 10 б.п., до 13,1% годовых, тогда как доходность 12-ти и 15-месячных облигаций осталась на уровне 11,9% годовых.

Увеличение ставки позволило привлечь 3,87 млрд грн. Наибольшую выручку принесла продажа двухлетних бумаг – 2,06 млрд грн, а больше 620 млн грн каждый принесли аукционы по размещению самых "коротких" и годичных облигаций. От реализации трехлетних ОВГЗ Минфин получил 412 млн грн, четырехлетних – 117 млн грн, а 15-месячных – всего 33 млн грн.

Продавец из 92 поданных заявок отклонил пять, отказавшись от 20 млн на год под 11,95%, 103 млн грн на два года и 60 млн грн на три года под 13% годовых.

Средневзвешенная ставка на первых аукционах 2022 года по сравнению с последними аукционами 2021 года возросла с 11,21% до 12,44% при увеличении средневзвешенного срока с восьми до 21 месяца.



