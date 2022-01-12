Как сообщается на сайте Минфина, он также согласился на повышение ставки давух- и трехлетних ОВГЗ на 5 базисных пунктов (б. п.) – до 12,95% годовых, а четырехлетних – на 10 б.п., до 13,1% годовых, тогда как доходность 12-ти и 15-месячных облигаций осталась на уровне 11,9% годовых.
Увеличение ставки позволило привлечь 3,87 млрд грн. Наибольшую выручку принесла продажа двухлетних бумаг – 2,06 млрд грн, а больше 620 млн грн каждый принесли аукционы по размещению самых "коротких" и годичных облигаций. От реализации трехлетних ОВГЗ Минфин получил 412 млн грн, четырехлетних – 117 млн грн, а 15-месячных – всего 33 млн грн.
Продавец из 92 поданных заявок отклонил пять, отказавшись от 20 млн на год под 11,95%, 103 млн грн на два года и 60 млн грн на три года под 13% годовых.
Средневзвешенная ставка на первых аукционах 2022 года по сравнению с последними аукционами 2021 года возросла с 11,21% до 12,44% при увеличении средневзвешенного срока с восьми до 21 месяца.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|1
|2
|3
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000221436
|Доразмещение UA4000221568
|Доразмещение UA4000200885
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|11.01.2022
|11.01.2022
|11.01.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|12.01.2022
|12.01.2022
|12.01.2022
|Дата оплаты процентов
|19.01.2022
|20.04.2022
|Дата оплаты процентов
|20.07.2022
|19.10.2022
|Дата оплаты процентов
|18.01.2023
|19.04.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|57.85
|79.85
|Номинальный уровень доходности. %
|9.70
|11.57
|15.97
|Срок обращения (дней)
|105
|371
|462
|Дата погашения
|27.04.2022
|18.01.2023
|19.04.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|642 517 000
|615 657 000
|30 839 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|642 517 000
|595 657 000
|30 839 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|14 880 798 000
|2 075 655 000
|12 527 847 000
|Количество поданных заявок. шт
|17
|18
|6
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|17
|17
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.95
|11.95
|11.90
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.95
|11.90
|11.90
|Установленная доходность. %
|10.95
|11.90
|11.90
|Средневзвешенная доходность. %
|10.95
|11.90
|11.90
|Поступление в бюджет
|622 894 530.82
|626 917 079.36
|33 397 095.05
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|4
|5
|6
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000224380
|Доразмещение UA4000222152
|Доразмещение UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|11.01.2022
|11.01.2022
|11.01.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|12.01.2022
|12.01.2022
|12.01.2022
|Дата оплаты процентов
|16.02.2022
|04.05.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|17.08.2022
|02.11.2022
|16.11.2022
|Дата оплаты процентов
|15.02.2023
|03.05.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|16.08.2023
|01.11.2023
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|14.02.2024
|01.05.2024
|15.05.2024
|Дата оплаты процентов
|30.10.2024
|13.11.2024
|Дата оплаты процентов
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|12.11.2025
|Дата оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|64.70
|63.50
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|12.94
|12.70
|12.52
|Срок обращения (дней)
|763
|1 022
|1 582
|Дата погашения
|14.02.2024
|30.10.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2 063 184 000
|464 682 000
|116 754 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 959 874 000
|404 682 000
|116 754 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 959 874 000
|5 264 376 000
|11 065 442 000
|Количество поданных заявок. шт
|26
|13
|12
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|24
|11
|12
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|13.00
|13.00
|13.10
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|12.90
|12.90
|13.00
|Установленная доходность. %
|12.95
|12.95
|13.10
|Средневзвешенная доходность. %
|12.94
|12.95
|13.09
|Поступление в бюджет
|2 061 636 760.76
|412 061 797.79
|116 791 659.78
Данные: Минфин Украины