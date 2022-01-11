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Майнинговые дата-центры в Казахстане возобновили работу на фоне восстановления доступа к интернету
09:36 11.01.2022 |
Практически все казахстанские легальные майнинговые дата-центры начали возобновлять работу, сообщил ForkLog глава Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана Алан Дорджиев.
По его словам, ситуация с интернетом в стране значительно улучшилась - во многих регионах появился доступ в сеть. На фоне этого многие дата-центры, занимающиеся добычей криптовалют, вновь работают в обычном режиме, отметил Дорджиев.
По данным сервиса NetBlocks, 10 января подключение к интернету в Казахстане в значительной мере восстановили, однако позже проблемы возобновились.
Представители NetBlocks заявили, что восстановление интернета в Казахстане «ограничено, непредсказуемо и не удовлетворяет требованиям стабильного подключения, необходимого для майнинга криптовалют».
Эксперты подтверждают, что жители многих городов до сих пор испытывают проблемы с выходом в сеть.
Интернет-шатдауны в Казахстане начались в начале января на фоне волны протестов.
Из-за этого на прошлой неделе хешрейт биткоина в Казахстане падал на 12%. 10 января это значение снизилось до 2,2%, пишет CoinDesk.
На момент написания совокупная вычислительная мощность сети оценивается в 173 EH/s, согласно BTC.com.
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