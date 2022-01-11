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Стоимость золота растет 11 января на ослаблении доллара
08:10 11.01.2022 |
Стоимость золота во вторник утром растет, вновь преодолев отметку в 1800 долларов за унцию, за счёт снижения курса доллара к ряду других основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,44%, или на 7,75 доллара, до 1806,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,35%, до 22,540 доллара за унцию.
Доллар сейчас слабеет по отношению, в частности, к евро, а его индекс (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 95,86 пункта.
Более дешевый доллар делает золото более привлекательным и доступным для покупки инвесторов с другими валютами.
"Золото остается уязвимым к доллару, и любое значимое ралли будет по-прежнему агрессивно сворачиваться при первых признаках проблем", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.
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