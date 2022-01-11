Стоимость золота растет 11 января на ослаблении доллара

Стоимость золота во вторник утром растет, вновь преодолев отметку в 1800 долларов за унцию, за счёт снижения курса доллара к ряду других основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,44%, или на 7,75 доллара, до 1806,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,35%, до 22,540 доллара за унцию.

Доллар сейчас слабеет по отношению, в частности, к евро, а его индекс (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 95,86 пункта.

Более дешевый доллар делает золото более привлекательным и доступным для покупки инвесторов с другими валютами.

"Золото остается уязвимым к доллару, и любое значимое ралли будет по-прежнему агрессивно сворачиваться при первых признаках проблем", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.