Доллар 11 января дешевеет к евро на снижении доходности гособлигаций США

Курс доллара во вторник днем умеренно снижается, в том числе по отношению к евро, на уменьшении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.58 EET курс евро к доллару растёт до 1,1331 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1324 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 115,38 иены за доллар со 115,2 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 95,88 пункта.

Доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 1,745% с уровня предыдущего закрытия в 1,78%.

Однако, по мнению аналитиков ING, которое приводит газета Wall Street Journal, любое падение доллара будет недолгим, поскольку перспектива повышения учётной ставки в стране "продолжает создавать очень позитивный подтекст".

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США в своем протоколе заявила, что может повысить эту ставку из-за растущего инфляционного давления.

Аналитики полагают, что инфляция в стране по итогам прошедшего года ускорилась до 7% с 6,8% годовых месяцем ранее.