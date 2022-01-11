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Первые торги на межбанке после праздников прошли без ажиотажа, однако уже во вторник ситуация может измениться
23:18 10.01.2022 |
Официальный курс доллара на вторник, 11 января, установлен Нацбанком на уровне 27,49 грн/$, что не отличается от показателей понедельника.
Евро подорожал на 1 копейку и теперь стоит 31,11 грн/€.
Курс на межбанке
Первые торги на украинском межбанке после завершения праздничного сезона прошли достаточно спокойно.
Банкиры отмечают, что факт окончания праздников не оказал никакого влияния на ход торгов - хотя курсовой тренд был разнонаправленным, в течение дня котировки не выходили за рамки "довольно узкого коридора" 27,48-27,54 грн/$.
При этом активность участников была умеренной в ходе всей сессии с расчетами TOD (день в день), добавил казначей.
Суммарно в понедельник через терминал Bloomberg было заключено сделок примерно на $179 млн.
"Это неожиданно мало для периода после затяжных выходных, когда на рынке формируются довольно существенные объемы отложенного спроса и предложения", - рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.
В то же время первая сделка в понедельник прошла по курсу 27,5 грн/$ (в Bloomberg). В первые полчаса сессии котировки уверено росли, но достигнув уровней 27,53-27,54 грн/$ активность продавцов несколько увеличилась - это привело к укреплению гривны, говорит Золотько.
"В течение дня курсовой тренд еще несколько раз менял направление, отражая общую неопределенность на рынке. Однако снижение курса доллара ниже отметки 27,5 грн/$ активизировало покупателей, а рост выше указанного уровня, напротив, увеличивал объем предложения иностранной валюты", - рассказывает о ходе торгов казначей.
Относительно торгов на межбанке во вторник Золотько предположила, что с высокой вероятностью они пройдут гораздо более активно. Одним из способствующих этому факторов станет ОВГЗ-аукцион - Министерство финансов планирует разместить во вторник 6 выпусков гривневых облигаций.
"Вероятность, что интерес к этим бумагам проявят иностранные инвесторы не слишком высока, хотя исключить ее полностью я не могу", - заметила по этому поводу банкир.
Однако Золотько указала и на другие потенциальные факторы влияния на курс, которых "сейчас на рынке достаточно".
Среди них - резкий рост деловой активности во второй декаде января. Он активизирует покупки валюты импортерами, у которых после высокого сезона потребительского спроса формируется дополнительный объем свободной гривневой ликвидности, объяснила казначей.
"Повышенную активность в этот период проявляют иностранные компании, покупающие валюту для репатриации прибыли, полученной в конце года. С другой стороны, за период затяжных выходных у экспортеров формируется существенный объем валютной выручки. От баланса этих факторов и зависит направление движение курса", - разъясняет Золотько.
Она добавила, что смена баланса указанных факторов может происходить очень динамично, "даже по нескольку раз в день", что повысит волатильность курса на нескольких ближайших торговых сессиях.
Однако чрезмерных колебаний казначей не ожидает - "существенные дисбалансы на рынке наверняка будет демпфировать Национальный банк".
По оценкам Золотько, торги на межбанке в среду будут проходить в рамках 27,42-27,62 грн/$.
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