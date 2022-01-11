Биткоин резко упал до 5-месячного минимума

Стоимость биткоина впервые с сентября 2021 года опустилась ниже 40 тысяч долларов - с начала года падение составляет около 14%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость биткоина упала на 6% до 39 774 долларов на торгах в Нью-Йорке, всего эта криптовалюта с начала года упала на 14%.

"Это снижение является наибольшим в начале года как минимум с 2012 года", - пишет агентство.

"Криптовалюты, вероятно, останутся под давлением, поскольку ФРС сокращает свои вливания ликвидности. Биткоин может закончить 2022 год ниже 20 000 долларов", - заявил исполнительный директор Infrastructure Capital Advisors Джей Хэтфилд.

"На фоне жесткой политики ФРС более рискованные инвестиции, такие как убыточные технологии и криптовалюта, испытывают непропорциональное влияние по сравнению с остальным рынком, поскольку эти инвестиции примерно вдвое более нестабильны, чем общий рынок, поэтому имеют удвоенную надбавку за риск, чем средние акции", - добавил Хэтфилд.

По данным Coindesk, по состоянию на 18:20 по Киеву стоимость биткоина составляла 41 727 дол.



