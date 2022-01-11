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Bloomberg назвал самого богатого криптовалютного миллиардера
16:00 10.01.2022 |
Агентство Bloomberg впервые оценило состояние основателя и гендиректора криптобиржи Binance Чанпена Чжао в 96 млрд долларов - агентство не учитывает принадлежащие миллиардеру криптоактивы, поэтому эта сумма может быть еще больше.
Об этом пишет Bloomberg Wealth.
"Состояния Чжао могут быть значительно больше, поскольку оценка не учитывает его личные криптовалютные активы, включающие биткоины и собственные токены его фирмы. Так называемая Binance Coin в прошлом году выросла примерно на 1300%", - говорится в статье.
Агентство со ссылкой на источники пишет, что Чанпен Чжао в последнее время живет в ОАЭ (купил квартиру в Дубае) и встречается с членами королевской семьи, стремящимися, чтобы Binance вошла в страну.
Отмечается, что 44-летний Чжао в рейтинге богачей Bloomberg возглавляет вторую десятку самых богатых людей мира, опережая индийского бизнес-магната Мукеша Амбани - это делает его самым богатым бизнесменом Азии.
Bloomberg напоминает, что изгнанная из Китая, где Binance была основана в 2017 году, компания сталкивается с расследованиями со стороны регуляторов во всем мире.
По словам источника издания, Минюст и Налоговое управление США расследуют, является ли подконтрольная Чжао Binance Holdings Ltd. каналом для отмывания денег и уклонения от налогов.
По данным Bloomberg, Binance получила как минимум 20 миллиардов долларов дохода в прошлом году.
В то же время по прогнозам аналитиков Уолл-стрит, доходы Coinbase Global за 2021 год будут втрое меньше.
При этом, по версии Bloomberg, Чанпен Чжао - самый богатый криптовалютный предприниматель. Состояние создателя биткоина Сатоши Накамото агентство оценивает в 45,8 млрд долл, исходя из того, что ему может принадлежать 1,1 млн биткоинов.
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