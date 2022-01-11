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Справочный курс гривны 10 января понижен на 0,56 коп до 27,5088 грн/$1
12:26 10.01.2022 |
Национальный банк 10 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.56 коп. до 27.5088 UAH/USD.
|Показатель
|06.01.2022
|10.01.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.5032
|27.5088
|0.02
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