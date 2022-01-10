Финансовые новости
- |
- 11.01.22
- |
- 04:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 10.01.22
10:42 10.01.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|10 декабря
|50293.8
|13 декабря
|70834.3
|14 декабря
|70556.7
|15 декабря
|66193.9
|16 декабря
|69204.3
|17 декабря
|69130.3
|20 декабря
|63878.0
|21 декабря
|63205.5
|22 декабря
|49216.6
|23 декабря
|49480.4
|24 декабря
|51611.9
|28 декабря
|51648.9
|29 декабря
|68383.8
|30 декабря
|60455.4
|31 декабря
|73885.9
|4 января
|34836.8
|5 января
|55236.6
|6 января
|41541.6
|10 января
|42886.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 10 января - 27,4977 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения
|Арест имущества Порошенко – нерождественское поздравление украинцев по-зеленски
|Казахи напугали. Почему Кремль навсегда откажется от проекта «преемник Путина»
|Позитив недели. В США для Украины построят еще два патрульных катера Маrk VI
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Первые торги на межбанке после праздников прошли без ажиотажа, однако уже во вторник ситуация может измениться
|Биткоин резко упал до 5-месячного минимума
|Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2021 года получили 65,728 млрд гривен прибыли после налогообложения
|Депозитные ставки для физлиц 10.01.22
|Премии по «Зеленой карте» в Украине за 11 мес. возросли на 33,8%, количество договоров - на 27,16% - МТСБУ
|Страховщики-члены МТСБУ за 11 мес. увеличили платежи по ОСАГО на 16,6%, выплаты - на 27,6%
Это интересно
|Электромобили Mercedes-Benz оснастят солнечными батареями с 2024 года
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
|Самые производительные недорогие смартфоны Android по версии AnTuTu — среди лидеров новый претендент на трон
|BMW рассказала, как моментально меняет цвет кузова автомобиля — с помощью электронных чернил
|NVIDIA пообещала справиться с дефицитом видеокарт во второй половине года
|Mercedes-Benz Vision EQXX: 1000 км без подзарядки и бортовая электроника на нейросетях третьего поколения
|К 2025 году Toyota выпустит собственную операционную систему Arene для автомобилей