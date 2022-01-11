Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk

Компания Tether ходатайствовала о защите коммерческой тайны и запрете на раскрытие данных о резервах USDT. Сообщение опубликовано на фоне официального присоединения издания CoinDesk к разбирательству эмитента стейблкоина с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк (NYAG).

В июне новостное агентство подало в NYAG запрос на предоставление любых документов о резервах USDT. В феврале ведомство получило эти данные в ходе урегулирования дела о финансовых операциях компании, связанных с потерей $850 млн.

Сотрудник NYAG изначально отклонил запрос издания, но CoinDesk получил доступ по апелляции. В Tether ответили, что раскрытие таких данных поставит под угрозу ее конкурентное преимущество, и ходатайствовали о запрете на раскрытие информации.

В новостном агентстве отметили, что петицию на обжалование следует отклонить, поскольку общественный интерес в этом деле превалирует над коммерческими тайнами.

Tether добавила, что у CoinDesk общий инвестор с эмитентом стейблкоина Circle (USDC) в лице Digital Currency Group.

«Освещение CoinDesk своих юридических документов не предупреждает читателей об этом вопиющем конфликте интересов. Использование СМИ в качестве оружия оказывает медвежью услугу экосистеме», - говорится в сообщении Tether.

В августе аудиторская фирма Moore Cayman подтвердила 100% обеспечение USDT активами. Однако доля денежных средств и банковских депозитов в резервах составила 10%, а на 49% они состояли из коммерческих ценных бумаг.

В октябре в исследовательской фирме Hindenburg Research усомнились в достоверности сведений о резервах USDT и предложили награду в $1 млн за раскрытие ранее неизвестной информации о них.