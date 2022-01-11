Золото 10 января дешевеет на укреплении доллара

Стоимость золота в понедельник утром снижается под давлением укрепляющегося доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,3%, или на 5,35 доллара, до 1791,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,44%, до 22,31 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовало укрепление курса американской валюты. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 95,93 пункта.

Соответствующей динамике доллара способствуют ожидания ускоренного повышения базовой процентной ставки Федрезервом США, что, согласно протоколу регулятора, может быть вызвано инфляционным давлением.

По прогнозу аналитиков Oanda, который приводит газета Wall Street Journal, цены на золото, вероятно, останутся ниже уровня в 1800 долларов за унцию.