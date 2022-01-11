Доллар 10 января продолжает расти к евро в ожидании повышения ставки ФРС

Доллар в понедельник днем продолжает укрепляться к евро на ожиданиях скорого повышения базовой ставки Федеральной резервной системы США; статистика с рынка труда еврозоны совпала с ожиданиями и практически не повлияла на динамику валютного рынка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.28 EET курс евро к доллару снижался до 1,1334 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1359 доллара. Курс доллара к иене снижался до 115,41 иены за доллар со 115,55 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,17%, до 95,89 пункта.

Доллар продолжают поддерживать заявления ФРС США о том, что регулятор может ускорить повышение процентной ставки из-за растущего инфляционного давления.

Кроме того, укрепление американской валюты связано с коррекцией после снижения в пятницу. Тогда доллар подешевел после публикации статистики по безработице в США. В декабре безработица в стране снизилась до 3,9% с ноябрьских 4,2%, что оказалось лучше прогноза: аналитики ожидали снижения лишь до 4,1%. Однако инвесторов разочаровали данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики: показатель вырос лишь на 199 тысяч вместо ожидавшихся 400 тысяч.

"Федеральная резервная система вряд ли будет обеспокоена замедлением роста занятости, поскольку основная тенденция остается благоприятной, и ожидается дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда", - прокомментировал газете Wall Street Journal валютный аналитик MUFG Bank Ли Хардман (Lee Hardman).

При этом вышедшая в понедельник статистика по безработице в еврозоне совпала с прогнозами и не смогла оказать значимой поддержки курсу евро. По данным агентства Евростат, в ноябре безработица снизилась до 7,2% с показателя октября в 7,3%, как и ожидали аналитики.