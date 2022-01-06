На торгах 6 января гривна снова просела к доллару и евро, хотя не настолько существенно, как в четверг

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на понедельник, 10 января, установлен Нацбанком на уровне 27,49 грн/$, что на 4 копейки выше показателей четверга.

Евро подорожал на 6 копеек, до 31,1 грн/€.

Курс на межбанке

На межбанковских торгах в четверг, 6 января, котировки стартовали с отметок 27,5-27,52 грн/$, что было сразу на 5 копеек выше завершения сессии в среду.

Спрос на валюту был выше предложение, вследствие чего к 11:00 доллар подорожал до показателей 27,52-27,54 грн/$ - однако к 12:00, когда основная часть запроса на покупку инвалюты была удовлетворена, котировки просели до 27,48-27,5 грн/$. К завершению сессии курс несколько вырос и установился на уровне 27,49-27,51 грн/$.

Национальный банк Украины участия в торгах не принимал. Участники рынка провали сделок через терминал Bloomberg на около $125 млн.