Международные резервы Украины в 2021 году возросли на 6% и достигли $30,9 млрд – НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2022 года, по предварительным данным, составили $30,941 млрд (в эквиваленте), что на 6% больше, чем на начало 2021 года ($30,549 млрд), свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), обнародованные в четверг.

"По состоянию на 1 января 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $30,941 млрд. За 2021 год они выросли на $1,8 млрд, или на 6%. Международные резервы увеличились благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупке валюты Национальным банком на валютном рынке", – поясняется в сообщении.

Указывается, что за декабрь резервы выросли на $342,5 млн, или на 1,1%.

Нацбанк отмечает, что на динамике резервов в декабре отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $847,7 млн в эквиваленте.

Уточняется, что $588,2 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма.

Вместе с тем в декабре валютные поступления в пользу правительства составили $1,366 млрд в эквиваленте, в том числе $105 млн – от Всемирного банка и $858,3 млн – от размещения внутренних гособлигаций.

Как отмечается, на динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В целях сглаживания чрезмерных колебаний Национальный банк выкупил на валютном рынке $84 млн и продал $236,5 млн. В целом по итогам декабря объем чистой продажи валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составил $152,5 млн.

Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость сократилась на $22,9 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные НБУ.

Как отметил регулятор, объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта - этого достаточно для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Нацбанка.

Помимо этого НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в декабре выросли на $390 млн, или на 1,9%, – до $20,767 млрд.

Как сообщалось, на начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,113 млрд, ЧМР – $18,114 млрд.