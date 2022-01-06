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Золото 6 января дешевеет на 2% на данных протокола ФРС
18:28 06.01.2022 |
Стоимость золота в четверг вечером показывает снижение на 2% после публикации в среду протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.13 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,01%, или на 36,75 доллара, до 1788,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 5%, до 22,012 доллара за унцию.
Американский регулятор в среду опубликовал протокол декабрьского заседания, где подчеркнул, что может прибегнуть к более скорому повышению процентной ставки из-за постоянно растущего инфляционного давления. Федрезерв также отметил, что программа выкупа активов может завершится уже в середине марта, хотя ранее члены ФРС полагали, что она завершится к июню.
Золото чувствительно к политике Федрезерва, так как это влияет на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на котировках драгоценного металла.
В среду доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) выросла до 1,7% с 1,649%, в четверг показатель продолжил подниматься и теперь составляет 1,732%. Доходность госбондов США и цена золота, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Несколько влияет на торги и волатильность мировых фондовых рынков. Так, биржи Азии закрылись в четверг в основном снижением, которое достигало 2,9%, индексы Европы опускаются на 1,1-1,7%, фондовые биржи США - на 0,5-1%.
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