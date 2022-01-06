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Остаток средств на корсчетах банков 06.01.22
10:11 06.01.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|6 декабря
|44986.4
|7 декабря
|47392.9
|8 декабря
|41408.3
|9 декабря
|40663.1
|10 декабря
|50293.8
|13 декабря
|70834.3
|14 декабря
|70556.7
|15 декабря
|66193.9
|16 декабря
|69204.3
|17 декабря
|69130.3
|20 декабря
|63878.0
|21 декабря
|63205.5
|22 декабря
|49216.6
|23 декабря
|49480.4
|24 декабря
|51611.9
|28 декабря
|51648.9
|29 декабря
|68383.8
|30 декабря
|60455.4
|31 декабря
|73885.9
|4 января
|34836.8
|5 января
|55236.6
|6 января
|41541.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 6 января - 27,4551 грн
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