Финансовые новости
- |
- 06.01.22
- |
- 23:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.01.2022
09:58 06.01.2022 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|03.12.2021
|7.6250
|06.12.2021
|7.6091
|07.12.2021
|7.6545
|08.12.2021
|7.6658
|09.12.2021
|7.6650
|10.12.2021
|8.1357
|13.12.2021
|8.1473
|14.12.2021
|8.1125
|15.12.2021
|8.1660
|16.12.2021
|8.1514
|17.12.2021
|8.1225
|20.12.2021
|8.1150
|21.12.2021
|8.0000
|22.12.2021
|8.1912
|23.12.2021
|8.0870
|24.12.2021
|8.0438
|28.12.2021
|8.0750
|29.12.2021
|8.0667
|30.12.2021
|8.0000
|31.12.2021
|8.0000
|04.01.2022
|8.0127
|05.01.2022
|8.0140
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Адвокаты Порошенко обжалуют решение Печерского суда об аресте имущества пятого президента
ТОП-НОВОСТИ
|Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Порошенко
|Российские войска в Казахстане: Почему нам не следует ждать передышки
|Почему Украине не светит промышленный безвиз с Евросоюзом в 2022 году
|Государства пророссийской ОДКБ объявили, что совместно вводят войска в Казахстан
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На торгах 6 января гривна снова просела к доллару и евро, хотя не настолько существенно, как в четверг
|Национальный банк Украины в период с 4 по 6 января продал на межбанковском валютном рынке $100 млн
|Международные резервы Украины в 2021 году возросли на 6% и достигли $30,9 млрд – НБУ
|Золото 6 января дешевеет на 2% на данных протокола ФРС
|НБУ в декабре применил к шести финучреждениям меры воздействия
|Депозитные ставки для физлиц 06.01.22
Это интересно
|Intel представила 22 процессора Alder Lake для массовых настольных ПК
|5000 мА·ч, 65 Вт, 50 Мп и Snapdragon 888 за 410 долларов. Представлен Realme GT2
|5000 мА·ч, экран Super AMOLED 2K 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 1, два раза по 50 Мп и 65 Вт за 615 долларов. Представлен флагманский Realme GT2 Pro
|Toyota представила спортивный Hilux GR Sport для Европы
|Бенчмарк AnTuTu назвал самые производительные смартфоны декабря 2021 года
|Экспресс-тесты на коронавирус не очень надежны
|Власти Китая устроят дополнительные проверки IT-компаниям, которые захотят выйти на зарубежные биржи