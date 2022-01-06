Курс доллара 6 января остается стабильным к мировым валютам

Курс доллара к другим основным мировым валютам в четверг днем слабо меняется, инвесторы обращают внимание на прогнозы повышения ставки из протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.01 EET курс евро к доллару снижался до 1,1312 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1313 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 115,88 иены за доллар со 116,1 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,18 пункта.

Трейдеры обращают внимание на данные протокола декабрьского заседания Федрезерва. Регулятор в документе отметил, что может прибегнуть к более скорому повышению процентной ставки из-за постоянно растущего инфляционного давления. Кроме того, программа выкупа активов может завершится уже в середине марта, хотя ранее члены Федрезерва полагали, что она завершится к июню.

После публикации протокола индекс доллара поднялся с 95,9 пункта до 96,2 пункта, ранее в четверг показатель вырос до 96,39 пункта, после чего растерял рост.

Инвесторы также ожидают публикацию макростатистики по Европе и США. Так, позднее станет известна предварительная оценка по годовой инфляции в Германии, аналитики ожидают ее замедления в декабре до 5,1% с ноябрьских 5,2%. Минтруда США в четверг сообщит данные по изменению числа заявок на пособие по безработице за неделю по 1 января. Эксперты прогнозируют снижение на 1 тысячу, до 197 тысяч.

В пятницу выйдет важная статистика по США - данные по безработице за декабрь. Аналитики полагают, что безработица в стране в декабре снизилась до 4,1% с уровня ноября в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 400 тысяч.