Bitcoin рухнул на фоне событий в Казахстане. Майнеры могут начать покидать страну

На фоне беспорядков в Казахстане, которые продолжаются уже не первый день, крипторынок упал, причем упал существенно: за сутки капитализация всех криптовалют мира снизилась почти на 6%.

На момент написания новости Bitcoin упал на 7,21%, причем это падение с и так невысоких уровней: сейчас за 1 BTC дают около 42 940 долларов. Ethereum за сутки упала еще сильнее - примерно на 9,5% (до 3450 долларов). Вообще, в топ-10 упали все криптовалюты, и за пределами главной десятки ситуация аналогичная. Падает даже Chainlink, которая до этого росла на фоне падающего рынка.

После того, как Китай в первой половине 2021 года поставил криптовалюты вне закона, многие крупные китайские криптодобывающие компании переехали в Казахстан - этому способствовала и географическая близость, и невысокая стоимость электроэнергии в стране. Очень быстро Казахстан вышел на второе место по добыче Bitcoin в мире, обеспечивая около 18% мирового хэшрейта.

Но вспыхнувшие в самом начале января беспорядки сейчас сопровождаются отключением электричества и интернета, что, естественно, тормозит добычу Bitcoin и снижает доходы майнеров. На фоне такой нестабильной ситуации майнеры могут начать покидать страну, а в целом ситуация негативно скажется на глобальном хэшрейте Bitcoin.