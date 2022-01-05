Курс евро 5 декабря растет к доллару

Курс евро к доллару в среду днем продолжает расти и практически никак не отреагировал на окончательные данные о деловой активности в странах еврозоны, которые в основном оказались ниже предварительных оценок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.29 EET курс евро к доллару растёт до 1,1303 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1285 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 115,86 иены за доллар со 116,14 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,11%, до 96,15 пункта.

Инвесторы не обратили особого внимания на макростатистику. Согласно окончательным данным, в декабре композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны опустился до 53,3 пункта с 55,4 пункта в ноябре при предыдущей оценке в 53,4 пункта. А PMI сферы услуг оказался на уровне 53,1 пункта (предварительная оценка - 53,3 пункта).

PMI в Германии при этом оказался ниже 50 пунктов, что указывает на спад экономической активности. PMI Франции в сфере услуг в декабре оказался ниже предварительной оценки, а композитный снизился, но не так резко, как ожидалось.

Позднее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за декабрь. Аналитики ожидают роста показателя на 400 тысяч после увеличения на 534 тысячи в ноябре.