После утренней просадки, доллар на межбанке 4 января перешел в рост

Денис Вергун / UBR.ua

Ближе к завершению торгов, несмотря на то, что большинство представителей бизнеса еще находятся на "новогодних каникулах", спрос на доллар несколько подрос.

Официальный курс доллара на среду, 5 января, установлен Нацбанком на уровне 27,29 грн/$, что на пару копеек выше предыдущего торгового дня.

Евро же подешевел сразу на 15 копеек, до 30,77 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские торги сегодня, 4 января, прошли весьма неоднозначно. В начале дня наметилась четкая тенденция к снижению курса доллара, но к окончанию торгов американская валюта не только отвоевала утраченные утром позиции, но и даже несколько их улучшив.

Первые межбанковские торги этого года стартовали с отметок 27,35-27,37 грн/$. К 11:00 они снизились до уровня 27,3-27,32 грн/$. Около 12:00 котировки просели еще больше, к отметкам 27,28-27,3 грн. Клиентов на рынке было не много.

После полудня активность на рынке начала набирать обороты, но предложение все еще превышало спрос на валюту. Больших сделок почти не было.

Ближе к завершению торгов, несмотря на то, что большинство представителей бизнеса еще находятся на "новогодних каникулах" до 10 января, спрос на доллар несколько подрос. Это потянуло долларовые котировки вверх - к отметкам 27,295-27,315 грн.

Закрывался рынок на фоне превышения валютного спроса над предложением, что подтянуло котировки "американца" еще немного в гору, к 27,395-27,415 грн/$.