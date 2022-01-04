Украина в I кв.-2022 пять раз предложит ОВГЗ в долларах и один раз – в евро

Министерство финансов Украины в первом квартале 2022 года трижды предложит годичные ОВГЗ в долларах и дважды – двухлетние, тогда как годичные ОВГЗ в евро будут выставлены всего единожды – 22 февраля.

Такой график первичных аукционов, которые традиционно будут проходить по вторникам, опубликовал Минфин на своем сайте.

Согласно ему, годичные долларовые бумаги покупатели смогут приобрести 18 января, 1 февраля и 22 марта, тогда как двухлетние – 8 февраля и 1 марта.

В целом первые в этом году аукционы пройдут 11 января и на них будут предложены шесть выпусков гривневых ОВГЗ: с погашением через 3 мес., 1, 1,5 года, 2, 3 и 4 года. В последующем Минфин намерен чередовать раз в неделю 3-мес. и 6-мес. бумаги, а раз в месяц (18 января, 8 февраля и 22 марта) вместо 4-летних предлагать 5-летние.

Как сообщалось, в последние недели рост доходности ОВГЗ на аукционах замедлился и почти сошел на нет: ставка 3-мес. гривневых бумаг составляла 10,5%, 6-мес. – 10,8%, 12- и 18 мес. – 11,9%, 2-х и 3-летних – 12,9%, 5-летних – 13,25%.

На валютных аукционах ставки неизменны уже много месяцев: по годичным и двухлетним долларовым ОВГЗ - соответственно 3,7% и 3,9%, а по годичным ОВГЗ в евро – 2,5% годовых.