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Справочный курс гривны 4 января понижен на 3,05 коп до 27,2984 грн/$1
12:41 04.01.2022 |
Национальный банк 4 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.05 коп. до 27.2984 UAH/USD.
|Показатель
|30.12.2021
|04.01.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2679
|27.2984
|0.112
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