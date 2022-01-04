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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.01.2022
11:06 04.01.2022 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 4 января 2022
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Альфа-банк
|27,3000
|Украинский Капитал
|27,3000
|Правекс
|27,2500
|Укрстройинвестбанк
|27,3500
|Банк Сич
|27,2500
|Правекс
|27,3600
|OTP Bank
|27,2400
|Банк Сич
|27,3900
|Укрэксимбанк
|27,2000
|OTP Bank
|27,4000
|Приватбанк
|27,2000
|Укрэксимбанк
|27,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,2000
|Форвард банк
|27,4000
|Форвард банк
|27,1500
|Коминвестбанк
|27,4500
|Ощадбанк
|27,1500
|Приватбанк
|27,4725
|Креди Агриколь
|27,1500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5000
|Аккордрбанк
|27,1500
|Креди Агриколь
|27,5000
|Коминвестбанк
|27,1000
|ТАСкомбанк
|27,5000
|ТАСкомбанк
|27,0000
|Альфа-банк
|27,5400
|Укрстройинвестбанк
|26,9500
|Аккордрбанк
|27,5500
|Украинский Капитал
|26,8000
|Ощадбанк
|27,5500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Альфа-банк
|30,8100
|Укрстройинвестбанк
|30,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,8000
|Правекс
|30,8900
|OTP Bank
|30,8000
|Банк Сич
|30,9000
|Правекс
|30,7200
|Коминвестбанк
|30,9500
|Форвард банк
|30,6000
|Приватбанк
|30,9598
|Банк Сич
|30,6000
|OTP Bank
|31,0000
|Укрэксимбанк
|30,5500
|Ощадбанк
|31,0000
|Креди Агриколь
|30,5500
|Украинский Капитал
|31,0000
|Приватбанк
|30,5000
|Форвард банк
|31,0000
|Ощадбанк
|30,4500
|Укрэксимбанк
|31,0500
|Аккордрбанк
|30,4500
|Альфа-банк
|31,0900
|ТАСкомбанк
|30,4000
|Креди Агриколь
|31,1000
|Коминвестбанк
|30,4000
|Аккордрбанк
|31,1500
|Укрстройинвестбанк
|30,3500
|ТАСкомбанк
|31,4000
|Украинский Капитал
|30,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|31,5000
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