НБУ поднял вес риска потребительских кредитов до 150% с 1 января 2022г

Национальный банк Украины (НБУ) поднял вес риска для необеспеченных потребительских кредитов с 125% до 150% с 1 января 2022 года, сообщала пресс-служба центробанка.

Указывается, что такие изменения будут способствовать созданию банками надлежащего запаса капитала для покрытия неожиданных потерь от ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов.

Помимо этого постановление призвано увеличить устойчивость кредиторов к потенциальным кризисным явлениям, в частности, стимулировать должный учет, как преимуществ, так и рисков работы в этом сегменте.

Пресс-служба отметила, что теперь на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1,5 грн регулятивного капитал.

Кроме того, НБУ с начала года введет минимальные требования к покрытию капиталом операционного риска в размере 50% расчетного размера с увеличением его до 100% с 1 января 2023 года.

НБУ также повысил весов риска по ОВГЗ в иностранной валюте до 50% с последующим ростом до 100% с 01 июля 2022 года. Для постепенного приведения отечественных требований в соответствие с международными стандартами вес риска повышается поэтапно и только для тех ценных бумаг, которые банки покупают с 1 апреля 2021 года.

Также регулятор повысит с текущих 25% до 50% доли стоимости непрофильных активов, вычитаемых из основного капитала

Указанное требование о вычете стоимости непрофильных активов из основного капитала банков призвано побуждать банки активнее освобождать балансы от неликвидных активов, которые в большинстве своем не приносят доходы, но часто отражаются по завышенной стоимости. Общее влияние планируемых изменений на достаточность основного капитала банков составит 2,5 п. п, говорится в сообщении.