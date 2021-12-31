Ажиотажный валютный спрос «уронил» гривну на межбанке

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

На последних полноценных торгах года участники рынка скупали валюту как в последний раз - из-за роста котировок на рынок пришлось даже выйти НБУ, который распродал в четверг около $4 млн.

Официальный курс доллара на пятницу, 31 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,27 грн/$, что на 7 копеек превышает показатели четверга.

Евро подорожал за день на 15 копеек, до 30,92 грн/€.

Курс на межбанке

Как и ожидали эксперты, последние торги года, 30 декабря, прошли на фоне преобладающего спроса на валюту. Как рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, первая сделка на торгах в терминале Bloomberg была заключена по курсу 27,22 грн/$.

Однако уже к 11:00 котировки поднялись в коридор 27,27-27,29 грн/$ и продолжали расти.

"Ближе к полудню, когда котировки поднялись до отметок 27,32-27,33 грн/$, на торги вышел Нацбанк с крупным ордером на продажу долларов по 27,34 грн/$. Это остановило дальнейший рост котировок и вплоть до 14 часов гривна даже укреплялась, достигнув уровней 27,27-27,29 грн/$", - рассказывает о ходе торгов казначей.

Тем не менее новая волна роста курса была спровоцирована после обеда, когда активность продавцов сократилась до минимума, а спрос снова возрос. Ближе к концу финальной сессии 2021 года котировки вплотную приблизились к защитному уровню НБУ (27,34 грн/$).

"В последние 15 минут торгов, когда на рынке из продавцов остался только регулятор, НБУ в ходе нескольких сделок продал около $4 млн", - отметила Золотько.

На уровне 27,34 грн/$ прошла и последняя сделка на межбанке через терминал Bloomberg - таким образом участие регулятора в финальной части торгов определило и курс в конце года, добавила представитель Юнекс Банка.

Золотько также отмечает, что доминирование спроса над предложением в ходе сессии 30 декабря было ситуативным - бизнес спешил закрыть платежи по контрактам.

При этом, заметила банкир, хотя в целом назвать "значительным" объем спроса в четверг нельзя - суммарно в Bloomberg за весь день заключили сделок на $138 млн, предложение на рынке было еще меньше.

"Большинство банков уже закрыли валютные позиции, а экспортеры, получившие вчера 4,3 млрд грн НДС-возмещения, не спешили с продажей валюты", - пояснила казначей Юнекс Банка.

Следующие полноценные торги на межбанке состоятся лишь 4 января, но ждать от них каких-то серьезных курсовых колебаний не стоит.

"Опыт показывает, что первые торги года проходят при очень низкой активности и минимальной волатильности", - объяснила Золотько.

По ее оценкам, сессия следующей среды пройдет в рамках 27,26-27,43 грн/$.