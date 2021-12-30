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Курс евро 30 декабря усиливает снижение к доллару на сообщениях о заражённых коронавирусом в Европе
12:56 30.12.2021 |
Курс евро в четверг днем усиливает снижения по отношению к доллару на сообщениях о роста случаев выявления заражения новым коронавирусом в Европе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.06 EET курс евро к доллару снижается до 1,1305 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1348 доллара. Курс доллара к иене в то же время растет до 115,14 иены за доллар со 114,94 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,29%, до 96,21 пункта.
Европейская валюта в четверг днем усилила снижение по отношению к американской, поскольку в некоторых странах Европы наблюдается рост случаев заражения коронавирусом, считает газета Wall Street Journal. Так, за последнюю неделю число заразившихся в ЕС достигло соотношения 835 случаев на миллион человек, уточняет она.
По словам экономистов Berenberg, которые приводит газета, быстрое распространение штамма "омикрон" в еврозоне и Великобритании может привести к новым ограничениям и более осторожному поведению потребителей, что может вызвать сокращение экономической активности в начале следующего года.
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