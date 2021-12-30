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Справочный курс гривны 29 декабря повышен на 3,34 коп до 27,1984 грн/$1
12:24 30.12.2021 |
Национальный банк 30 декабря понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.95 коп. до 27.2679 UAH/USD.
|Показатель
|29.12.2021
|30.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1984
|27.2679
|0.256
По материалам:
Интерфакс-Украина
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