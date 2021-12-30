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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 29.12.2021
09:49 30.12.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|26.11.2021
|7.6309
|29.11.2021
|7.6454
|30.11.2021
|7.6389
|01.12.2021
|7.6000
|02.12.2021
|7.6423
|03.12.2021
|7.6250
|06.12.2021
|7.6091
|07.12.2021
|7.6545
|08.12.2021
|7.6658
|09.12.2021
|7.6650
|10.12.2021
|8.1357
|13.12.2021
|8.1473
|14.12.2021
|8.1125
|15.12.2021
|8.1660
|16.12.2021
|8.1514
|17.12.2021
|8.1225
|20.12.2021
|8.1150
|21.12.2021
|8.0000
|22.12.2021
|8.1912
|23.12.2021
|8.0870
|24.12.2021
|8.0438
|28.12.2021
|8.0750
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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