Золото 30 декабря умеренно дешевеет на укреплении доллара

Стоимость золота в четверг утром несколько снижается под давлением укрепляющегося доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,3%, или на 5,45 доллара, до 1800,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,58%, до 22,725 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовало укрепление курса американской валюты. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,07%, до 96 пунктов.

При более дорогом долларе золото становится менее выгодным активом для обладателей других валют, в результате спрос на него падает.

"Попытки золота начать значимое восстановление остаются неубедительными", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda, ожидая, что драгоценный металл в ближайшее время будет торговаться в пределах 1790-1815 долларов за унцию.