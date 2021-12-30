Доллар 30 декабря укрепляется на росте доходности американского госдолга

Доллар в четверг утром дорожает по отношению к другим основным мировым валютам за счёт роста доходности американских гособлигаций (US Treasuries) и в преддверии выхода последней в году макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.24 EET курс евро к доллару снижается до 1,1331 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1348 доллара, курс доллара к иене растет до 115,06 иены за доллар со 114,94 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,09%, до 96,01 пункта.

Доходность десятилетних US Treasuries выросла до 1,546% с уровня предыдущего закрытия в 1,543%. Параллельно это повышает привлекательность самой американской валюты.

Кроме того, последним важным событием для валютных инвесторов до Нового года станет еженедельная статистика рынка труда США, которая будет опубликована сегодня. Аналитики полагают, что число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 208 тысяч с 205 тысяч неделей ранее.