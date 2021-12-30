Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Сессия четверга на межбанке станет последней в уходящем 2021 году - и хотя торги в среду не отмечались активностью, но завтра ситуация может измениться, а гривна - несколько просесть.

Официальный курс доллара на четверг, 30 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,2 грн/$, что на 2 копейки ниже показателей среды.

Евро подешевел на 7 копеек, до 30,77 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские торги в среду, 29 декабря, прошли очень спокойно и при минимальной волатильности. Как рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, первая сделка в терминале Bloomberg прошла по курсу 27,20 грн/$, что даже чуть ниже уровней закрытия вторника.

Затем в первые полчаса торгов гривна продолжала укрепляться. Около 10:30 украинская нацвалюта достигла минимальных значений дня - в диапазоне 27,18-27,19 грн/$.

В дальнейшем произошел слабый рост котировок, к которому привело незначительное усиление спроса на инвалюту.

"К 11 часам котировки вернулись в коридор 27,19-27,21 грн/$ и удерживались в этом диапазоне вплоть до обеда", - отметила казначей Юнекс Банка.

По ее словам, во второй половине дня динамика роста курса доллара немного увеличилась - котировки быстро достигли уровней 27,22-27,24 грн/$.

Это, по всей видимости, было связано с выплатой экспортерам очередного транша НДС-возмещения. Впрочем, выйти за пределы этого коридора до завершения сессии курс так и не смог. Завершались торги среды в рамках 27,23-27,24 грн/$", - говорит Золотько.

Объем торгов в среду $168 млн - на такую сумму прошли сделки в терминале Bloomberg. Данный результат существенно ниже средних показателей для этого дня недели, говорит банкир, объясняя падение объема торгов снижением деловой активности накануне затяжных выходных.

Однако она подчеркнула, что это ситуация может изменится на торгах в четверг.

"Учитывая крупные выплаты НДС-возмещения и приближающееся завершение бюджетного года, я ожидаю роста активности на завтрашних торгах. Особенно учитывая тот факт, что сессия четверга будет последней в 2021 году. Сейчас есть все основания прогнозировать усиление спроса на иностранную валюту в четверг", - прогнозирует Золотько.

Она также отметила, что поддержку гривне все еще будут оказывать валютные распродажи бизнеса и населения перед новогодними праздниками. Однако с высокой вероятностью баланс последних двух дней будет нарушен - и котировки начнут более динамично двигаться вверх.

"Впрочем, полагаю, очень значительного роста котировок все же не произойдет. Еще один фактор поддержки гривны - распродажи валюты банками, которые завтра будут активно закрывать валютные позиции перед затяжными выходными", - отметила представитель Юнекс Банка.

По оценкам Золотько, торги четверга пройдут в рамках 27,17-27,37 грн/$.