Morgan Stanley нарастил позицию в биткоин-трасте Grayscale

Один из ведущих инвестиционных банков США Morgan Stanley в течение третьего квартала довел долю акций GBTC в Morgan Stanley Europe Opportunity Fund до 1% от находящихся под его управлением активов.

По данным на сайте SEC, на 31 октября структура владела 83 803 акциями GBTC на сумму $5,14 млн. По итогам второго и третьего квартала на ее балансе числилось 58 116 и 28 289 акций биткоин-траста соответственно.

В ноябре ForkLog сообщил о схожих ребалансировках Morgan Stanley Growth Portfolio, Morgan Stanley Insight Fund и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio.

На рынке ожидают продолжения тенденции в 2022 году.

Напомним, в октябре инвестиционный банк запретил сотрудникам подразделения по управлению благосостоянием предлагать клиентам запущенный ProShares фьючерсный биткоин-ETF. До этого CEO Джеймс Горман заявил о невысоком интересе клиентов к биткоину.

Ранее Morgan Stanley приступил к формированию команды, которая сфокусируется на изучении влияния криптовалют на акции и инструменты с фиксированной доходностью.



