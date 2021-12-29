Финансовые новости
- |
- 29.12.21
- |
- 15:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 29 декабря повышен на 3,34 коп до 27,1984 грн/$1
12:29 29.12.2021 |
Национальный банк 29 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.34 коп. до 27.1984 UAH/USD.
|Показатель
|28.12.2021
|29.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2318
|27.1984
|0.123
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады
|Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения
|Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД власть над всеми и почему это не заработает
|Придется несладко. Как цены на газ бьют по производству и опустошают прилавки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Почему важно регулярно менять масло в трансмиссии авто?
В РУБРИКЕ
|Доллар 29 декабря укрепляется в ожидании статистики из США
|Справочный курс гривны 29 декабря повышен на 3,34 коп до 27,1984 грн/$1
|НБУ обнародовал график работы банков на новогодние праздники
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 28.12.21
|Остаток средств на корсчетах банков 29.12.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 28.12.2021
Это интересно
|«Налог на Google». Amazon и eBay повысили тарифы для украинцев
|Китай вывел на орбиту спутник стереоскопической картографии
|Впервые более половины глобального интернет-трафика пришлось всего на шесть компаний
|В Израиле начались клинические испытания четвертой прививки от COVID-19
|Армия США заказала постройку двух подводных беспилотников
|В этом году выручка игровой индустрии достигла 180,3 млрд долларов
|Китайский регулятор нацелился на онлайн-платформы в стремлении «очистить» интернет